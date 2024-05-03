Адвокат раскрыл участь сжегших Библию российских подростков Юрист Бенхин: сжегшим Библию подросткам со Ставрополья грозит до пяти лет тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Молодым людям со Ставрополья, которые сожгли Библию на мангале, грозит до пяти лет тюрьмы, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его мнению, это вопиющий поступок и подростков необходимо наказать, чтобы было понятно, что нельзя оскорблять чувства верующих.

Обязательно эти подростки должны быть наказаны, чтобы было понятно, что нельзя оскорблять чувства верующих, тем более что речь идет про нашу исконную религию, про православие. По статье УК 148.1 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) — грозит до одного года лишения свободы. Плюс статья 213 «Хулиганство» — это еще до пяти лет лишения свободы. Думаю, что в реальности прокуратура запросит для них три года лишения свободы, — высказался Бенхин.

Он также напомнил про случай с 19-летним Никитой Журавлевым, который сжег Коран и показал это на видео, за что был приговорен к 3,5 года лишения свободы по делу об оскорблении чувств верующих и хулиганстве. Бенхин подчеркнул, что молодого человека судили в Чечне и это поддержали многие граждане, не только мусульмане.

Инцидент с молодыми людьми, которые сожгли Библию, произошел в городе Новоалександровске за три дня до Пасхи. Они снимали происходящее на видео и добавляли глумливые комментарии. По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, среди задержанных только один совершеннолетний, остальные подростки младше 16 лет. Следователи возбудили уголовные дела, ведется расследование.