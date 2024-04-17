Адвокат раскрыл, сможет ли ИИ заменить живых судей Адвокат Жорин назвал неизбежным замену судей на ИИ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Искусственный интеллект (ИИ) обязательно надо внедрять в процессы правосудия, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Он уверен, что таким образом появится возможность исключить давление на суд. При этом он допустил, что подобная система может подвергнуться попытке взлома. Следить за этим, по словам адвоката, должны будут контролирующие органы.

Обязательно нужно внедрять ИИ в процессы правосудия. Самолеты гражданской авиации на 90% управляются ИИ. Его используют в общественном транспорте. ИИ исключит давление на суд. Вероятно, можно какой-то вирус внедрить, взломать. Но здесь уже, как и в самолетах, будут контролирующие люди для исключения вмешательства, — объясняет он.

Жорин предлагает начать тестирование с мелких дел, а после этого передать ИИ все остальное. Сделать это, на его взгляд, не сложно. Необходимо подгрузить в искусственный интеллект все законы, судебную практику, постановления Верховного суда и прочее. ИИ «сможет сразу оценить достоверность доказательств».

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