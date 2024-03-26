Обратная сила уголовного законодательства действует лишь в сторону смягчения наказания, поэтому напавших на «Крокус Сити Холл» террористов не приговорят к смертной казни даже в случае отмены моратория, заявил NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Он сослался на ст. 10 УК РФ, согласно которой после совершения преступления новое положение закона применяется к осужденному, только если ответственность за деяние снизилась.
Уголовный закон, усиливающий ответственность, обратной силы не имеет. Поэтому на сегодняшний день в отношении задержанных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» смертная казнь не может быть применена. Однако Госдума вправе принять поправку к ст. 10 УК РФ, где может быть указано, что уголовный закон, усиливающий ответственность, обратной силы не имеет, за исключением усиления ответственности за совершение преступлений, одним из наказаний за которые является смертная казнь, — объяснил Исаев.
Также соответствующая поправка должна быть принята и к ст. 54 Конституции, где говорится, что закон, отягчающий ответственность, не имеет обратной силы, добавил адвокат. Эксперт напомнил: для этого необходимы голоса 3/5 от числа депутатов ГД и членов СФ, после чего созванное Конституционное собрание примет новую Конституцию, если сочтет поправки оправданными, в этом случае, с юридической точки зрения, подсудимых можно будет приговорить к высшей мере наказания.
Думаю, в связи с трагедией 22 марта общество примет данные нововведения в уголовное законодательство с пониманием и поддержкой. Сколько времени пройдет от вынесения смертных приговоров до приведения их в исполнение, трудно сказать. Почти 28 лет они не исполнялись. Многое будет зависеть от скорости рассмотрения вышестоящими инстанциями апелляционных, кассационных и надзорных жалоб, — отметил он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил, что закон о смертной казни еще не отменен. По его словам, суд имеет право вынести такой приговор. Он отметил, что для исполнения закона также нужно восстановить помещения и штат людей, которые приводили бы приговор в исполнение.