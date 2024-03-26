Дмитрий Новиков

Адвокат объяснил, почему террористов из «Крокуса» могут никогда не казнить Адвокат Исаев: напавших на «Крокус» не казнят даже в случае отмены моратория

26 марта 2024 в 14:12

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле»