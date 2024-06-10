Адвокат раскрыл, отправят ли в тюрьму обвиняемого в гибели Талькова Адвокат Ольшанский: обвиняемого в убийстве Талькова не посадят в тюрьму

Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Игорь Тальков

Концертный директор Игоря Талькова Валерий Шляфман, которого обвиняют в убийстве артиста, не получит реального тюремного срока, заявил NEWS.ru адвокат Леонид Ольшанский. При этом, полагает юрист, мужчину могут признать виновным.

Человека в стране нет, значит будут его судить заочно. Следствие пришло к выводу какому-то. По разным преступлениям существует срок давности. Этому гражданину шьют, что называется, не умышленное убийство, а убийство по неосторожности, наш кодекс гласит, что за это полагается не 15- 20 лет тюрьмы, а несколько лет тюрьмы. Значит, я вижу суд таким образом: признать такого-то виновным, но от ответственности освободить в связи с истечением срока давности, — рассудил адвокат.

Ольшанский добавил, что Шляфмана не будут экстрадировать из Израиля по двум причинам. Во-первых, потому что срок давности преступления истек. Во-вторых, у России сейчас не такие отношения с Израилем, чтобы он кого-то выдал, резюмировал юрист.

Ранее Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова в отношении его концертного директора Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом (ч. 2 ст. 102, ч. 2 ст. 102 УК РСФСР). Преступлением, совершенном в 1991 году, занималось Главное управление СКР по Санкт-Петербургу.