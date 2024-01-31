Адвокат раскрыл, что теперь будет с выкинувшим из окна трех кошек москвичом Адвокат Исаев: выкинувшему из окна трех кошек москвичу грозит пять лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителю Подмосковья, выкинувшему из окна многоэтажки трех кошек, грозит наказание по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее гибель нескольких животных), рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Эксперт подчеркнул, что гражданин может отправиться в места лишения свободы на пять лет.

Живодеру, безусловно, грозит уголовная ответственность по п. «д» ч.2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее гибель нескольких животных), наказание по которой составляет от трех до пяти лет лишения свободы. И очень жаль, что Государственная дума не внесла ст. 245 УК РФ в перечень статей Уголовного кодекса за преступления, по которым предусмотрена конфискация имущества, — подытожил Исаев.

В Подмосковье в городском округе Домодедово полиция проверяет информацию о жестоком обращении с животными, ранее сообщила пресс-служба регионального главка МВД. По предварительным данным, один из местных жителей выбросил из окна дома трех кошек. О состоянии животных не сообщается.

Ранее в Махачкале двое детей издевались над кошкой в подъезде жилого дома. Малолетние живодеры били животное о стену и пол, крутили хвост и гоняли по этажам. Все это время питомец истошно кричал, однако никто из жильцов не вышел. В какой-то момент в подъезд зашла женщина, но и она проигнорировала происходящее.