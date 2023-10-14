Адвокат раскрыл нюанс в деле избитого «афганца», заподозренного в педофилии Адвокат Исаев допустил смягчение приговора для избивших ветерана войны юношей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подростки, избившие ветерана войны в Афганистане в Томской области, могут оказаться за решеткой, однако, если их обвинения в педофилии в адрес бывшего военного подтвердятся и против потерпевшего будет заведено уголовное дело, это станет смягчающим для них обстоятельством, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Сейчас нападавшим грозит до 15 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Если их обвинения потерпевшего в педофилии подтвердятся, то это будет смягчающим вину обстоятельством — в том случае, если человек за это будет осужден и приговор вступит в законную силу, — сказал правозащитник.

Исаев подчеркнул, что смягчающее обстоятельство не подразумевает освобождение от уголовной ответственности, однако такая ситуация в Уголовном кодексе предусмотрена. В то же время он подчеркнул, что сейчас нет веских доказательств в пользу версии, на которой настаивают нападавшие.

Кроме слов нападавших, никаких аргументов в пользу их версии нет, поэтому смягчающим обстоятельством будет лишь вступивший в законную силу приговор в отношении пенсионера. Для которого пока нет никаких оснований, — резюмировал адвокат.

В пятницу, 13 октября, в соцсетях появился видеоролик, на котором группа молодых людей жестоко избила ветерана боевых действий. На видео мужчину обвиняют в педофилии, однако сам пострадавший это отрицает, за что его продолжают избивать.

Ранее также сообщалось, что в Забайкалье избили участника СВО, потерявшего в зоне боевых действий ногу. На него набросились двое мужчин, еще шесть человек подбадривали нападавших. Также они оскорбили другого ветерана СВО, попытавшегося защитить товарища.