Адвокат раскрыл, может ли экс-жена Сафонова засудить его во Франции Адвокат Жорин: у экс-супруги Сафонова есть шанс засудить его во Франции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Матвей Сафонов

У бывшей супруги вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова Анастасии есть шанс засудить его во Франции по делу об алиментах, сообщил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, при соблюдении определенной процедуры решение РФ можно использовать и на территории Франции.

Шансы у бывшей жены Сафонова засудить его во Франции есть и немаленькие. Чтобы определить насколько шанс большой, необходимо уже изучать информацию более подробно. Кейсов таких достаточно много, здесь важно просто соблюсти определенную процедуру, прописанную в законодательстве. Тогда решение РФ можно использовать и на территории Франции, в этом нет никаких проблем, — подчеркнул собеседник.

В понедельник, 10 июня Telegram-канал Baza сообщил, что экс-жена Сафонова Анастасия написала в парижский ПСЖ, чтобы добиться от него выплаты алиментов. Известно, что спортсмен в скором времени должен перейти во французский клуб, трансфер может не состояться из-за запрета на выезд футболисту. Юрист Анастасии рассказал каналу, что ее клиентка также обратилась в Главное управление ФССП, потому что алименты и задолженности, которых после пересчета накопилось на 60 млн, еще не погашены.

Кроме того, как пишет канал, экс-супруга футболиста уже начала поиски адвоката во Франции. Отмечается, что французский клуб пока не ответил Анастасии.

До этого сообщалось, что Сафонов имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой на 12 тысяч рублей. При этом контракт спортсмена с ПСЖ оценивается на сумму в €20 млн.