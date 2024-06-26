Адвокат раскрыл, какой срок грозит экс-ведущей «Вестей» Курбангалеевой Адвокат Багатурия: Курбангалеевой может грозить до семи лет тюрьмы

Фото: youtube.com/@farida38173

Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов))

Экс-ведущей «Вестей» на телеканале «Россия 1» Фариде Курбангалеевой может грозить от пяти до семи лет лишения свободы, рассказал NEWS.ru Вадим Багатурия. Эксперт подчеркнул, что при заочном аресте журналистку могут задержать в другом государстве. По его словам, она может быть арестована и депортирована в Россию.

За совершение данного преступления Курбангалеевой грозит от пяти до семи лет лишения свободы. С учетом того, что сейчас она будет заочно арестована, то можно предположить, что в случае ее задержания в другом государстве она также будет арестована и после экстрадирована в Россию, — пояснил Багатурия.

Как отметил адвокат, решение об экстрадиции зависит от того, в каком государстве будет обнаружена Курбангалеева. Эксперт уточнил, что, если она будет находиться в дружественном РФ государстве, ее с большой вероятностью выдадут России. При этом Багатурия выразил уверенность, что журналистка не сможет избежать уголовной ответственности.

В любом случае, избежать уголовной ответственности ей не удастся. Скорее всего это дело дойдет до суда и будет рассмотрено в заочном режиме, если она будет не в России. Если к этому моменту ее сюда экстрадируют, то она безусловно предстанет перед судом, — заключил адвокат.

Замоскворецкий суд Москвы ранее принял ходатайство следствия о заочном аресте Курбангалеевой. Ее обвиняют в оправдании терроризма в интернете. Отмечается, что сама экс-телеведущая в настоящее время находится за пределами России.