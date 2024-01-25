Адвокат раскрыл, как Трепова выплатит потерпевшим более 16 млн рублей Адвокат Багатурия: у Треповой могут отобрать все имущество по гражданским искам

Фото: Ковалев Петр/ТАСС

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru предположил, что приговоренная к 27 годам колонии общего режима за теракт в Санкт-Петербурге Дарья Трепова лишится практически всего имущества из-за штрафа 600 тысяч и удовлетворенных гражданских исков на общую сумму в 16 495 000 рублей. Он не исключил, что Треповой придется перечислять средства потерпевшим и после освобождения.

Огромная сумма может быть взыскана из имущества Треповой. Судя по сообщениям СМИ, такого имущества у нее пока что не нашли: квартир, машин и т. д. Поэтому она должна будет в местах лишения свободы работать и отправлять часть зарплаты на погашение штрафа и гражданского иска. Скорее всего, она будет работать швеей или получит другую профессию. Зарплаты в местах лишения свободы небольшие, поэтому вряд ли она расплатится, — считает Багатурия.

Юрист напомнил, что Трепову не могут лишить единственного жилья, а исполнительное производство по гражданским искам могут прекратить, если все способы взыскания окажутся исчерпаны. Адвокат добавил, что, если Трепова после освобождения будет работать, ей все равно придется расплачиваться по искам.

Единственное жилье отобрать не могут. В целом у нас исполнительное производство могут закрыть через три года, если все способы взыскания исчерпают. Но если она будет работать [после освобождения], производство будет продолжаться. Надо понимать, что за 20 лет нынешние 16 млн рублей, условно, превратятся в 1,4 млн рублей, — подытожил Багатурия.

Сторона обвинения запрашивала для Дарьи Треповой 28 лет лишения свободы, однако суд назначил ей 27 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей. Еще один фигурант дела, Дмитрий Касинцев, который укрывал Трепову в своей квартире, получил год и девять месяцев в колонии общего режима.

Также судья в полной мере удовлетворил гражданские иски пострадавших при теракте к Дарье Треповой. Общая сумма составила 16 495 000 рублей.