Адвокат объяснил освобождение по УДО сбившей насмерть детей Башкировой Адвокат Исаева: сбившая детей Башкирова имела полное право на УДО

Фото: Пресс-служба Солнцевского суда

Признанная виновной в ДТП с двумя погибшими детьми Валерия Башкирова имела полное право на условно-досрочное освобождение (УДО), рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, согласно ч. 3 ст. 79 УПК РФ, для совершивших преступление средней тяжести УДО применяют при отбытии минимум одной трети срока, но при условии возмещения вреда потерпевшим.

Валерия Башкирова была осуждена по ч. 5 ст. 264 УК РФ, то есть за преступление средней тяжести. Под стражей находилась с июля 2021 года. Вред, насколько мне известно из публикаций СМИ, возмещен ее отцом. Следовательно, УДО в данном случае юридически правомерно, — добавил Исаев.

Наказание девушка отбывала в Рязанской области. По информации РЕН ТВ, за решеткой 20-летняя Башкирова активно участвовала в массово-культурной деятельности. Отбыв две трети наказания, заключенная попросила о досрочном освобождении. Позднее она планирует вернуться к учебе.

ДТП произошло в Солнцево 16 июля 2021 года. Башкирова сбила на пешеходном переходе мальчиков четырёх и пяти лет, младенца в коляске, их маму и бабушку. По ее словам, за рулем она отвлеклась на телефон. Отец Башкировой оплатил потерпевшим расходы на погребение двух малышей на общую сумму 200 тысяч рублей. В суде девушка плакала и признала вину.

Первоначально виновницу ДТП отправили под домашний арест, но позднее меру пресечения ужесточили до содержания под стражей. Этому в том числе поспособствовал депутат Госдумы Александр Хинштейн. В СИЗО её посадили в одиночную камеру, чтобы избежать возможной расправы со стороны других заключенных. Некоторое время за ней наблюдал психолог, а после по его рекомендации в камеру Башкировой подселили неконфликтную соседку.