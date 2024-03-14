Адвокат раскрыл детали экстрадиции лидера «Спартака» Промеса Адвокат Жорин: вопрос экстрадиции Промеса может решаться от полугода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Квинси Промес

В подавляющих случаях вопрос об экстрадиции решается от шести до девяти месяцев, а в особо сложных моментах это может занять больше года, рассказал NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его словам, сроки связаны с подготовкой и оформлением необходимых документов. Жорин напомнил, что Промесу избрали жесткую меру пресечения до суда, хотя обычно многие состоятельные лица убеждают смягчить условия.

В подавляющих случаях не менее шести месяцев, от шести до девяти месяцев. Страна, которая запрашивает экстрадицию, должна подготовить комплект необходимых документов, правильно его оформить. Дальше документы направляются в суд, которые как правило загружены. В дальнейшем начинается разбирательство по вопросам экстрадиции, могут быть дополнительно запрошены какие-то документы, — сказал Жорин.

Адвокат добавил, что, как правило, одну из сторон не устраивает решение суда и происходит обжалование приговора. Это длительный процесс, учитывая, что также нужно время на вступление в силу окончательного вердикта, подытожил Жорин.

Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Он находился в ОАЭ на сборах вместе со «Спартаком». Сообщалось, что он был задержан 29 февраля по подозрению в совершении ДТП с последующим оставлением места происшествия. После задержания спортсмена Амстердам направил запрос о его экстрадиции.