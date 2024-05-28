Адвокат раскрыл, что грозит звезде «Пацанок» за избиение мужчины молотком Адвокат Ульяненко: звезде «Пацанок» Петровой грозит до двух лет за нападение

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Звезде реалити-шоу «Пацанки» Александре Петровой может грозить до двух лет лишения свободы за избиение мужчины молотком в Санкт-Петербурге, рассказал NEWS.ru адвокат Виталий Ульяненко. Эксперт уточнил, что ее могут привлечь к уголовной ответственности в случае, если пострадавшему был нанесен легкий вред здоровью.

Если по результатам экспертизы был причинен легкий вред здоровью, то ее могут привлечь уже к уголовной ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, так как молоток является предметом, используемым в качестве оружия. Максимальным наказанием может быть лишение свободы сроком до двух лет, — пояснил адвокат.

По его словам, если Петрова до этого не обвинялась в нанесении побоев, ее могут привлечь к административной ответственности. В таком случае ей грозит штраф от пяти до 30 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 120 часов. Кроме того, Ульяненко отметил, что будет учтено аморальное поведение потерпевшего, который на просьбы девушки вести себя тише пригрозил ей торпедой. Это может смягчить наказание, уточнил эксперт.

Ранее появилась информация, что участница третьего сезона шоу «Пацанки» атаковала с молотком своего соседа у дома на проспекте Народного Ополчения. В результате пострадавшему потребовалась помощь медиков. Нападавшая пояснила, что терпела шум от соседа на протяжении шести лет и пыталась решить проблему мирно.