Адвокат раскритиковала законопроект об оскорблении чувств женщин Адвокат Ярмуш: защита чувств женщин поставит в неравное положение мужчин

Фото: duma.gov.ru

Законопроект об оскорблении чувств женщин поставит мужчин в неравное положение и может считаться дискриминацией по половому признаку, заявила адвокат Мария Ярмуш. В беседе с «360» юрист напомнила, что подобная идея противоречит Конституции России.

Давая по половому признаку защиту одной части населения, тем самым ставятся в неравное положение мужчины, которые тоже могут оскорбиться, — отметила Ярмуш.

По словам адвоката, законопроект звучит «как-то саркастично». Юрист считает, что это предложение является иронией или шуткой и «не достойно законодательной инициативы». Она добавила, что депутаты, выступившие с данным законопроектом, в первую очередь хотели привлечь к себе внимание СМИ.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее заявил, что инициативу о запрете оскорблять чувства женщин партия «Новые люди» начала готовить в ответ на ряд заявлений российских чиновников в рамках кампании против абортов. Тогда представители власти негативно высказывались о женщинах, которые не готовы рожать детей.

Депутат Нина Останина поддержала данное предложение. Как заметила парламентарий, вал антиженских настроений, которые сегодня транслируют отдельные деятели во власти, достиг «неприличных» масштабов, и его пора остановить.