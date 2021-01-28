Адвокат прокомментировал слухи о разводе Ефремова с женой

https://static.news.ru/photo/7e1c3f66-6211-11eb-91f0-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Слухи о разводе Михаила Ефремова с супругой являются вымыслом, заявил адвокат актёра Пётр Харин.

По его словам, Софья Кругликова ещё в декабре получила доступ к ячейке, где хранятся деньги артиста, поэтому «ни о каком разводе речь не идёт».

Это враньё от первой до последней строчки. Как указывают некоторые СМИ, что Кругликова посылает «полчища адвокатов» — это всего лишь один адвокат Хархорин, — цитирует Харина РИА Новости.

Как писал NEWS.ru в ноябре, Софья Кругликова, супруга осуждённого за пьяное ДТП актёра Михаила Ефремова, отказывается общаться со СМИ, но рассказала юристу Алексею Лобареву, что многие слухи вокруг её семьи не соответствуют действительности.

23 ноября СМИ со ссылкой на близкого друга Ефремова сообщили, что Софья Кругликова намерена подать на развод с актёром. Он уверен, что Кругликова не смогла простить мужу измену с молодой актрисой Дарьей Белоусовой, о чём стало известно в ходе расследования происшествия.