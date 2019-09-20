https://static.news.ru/photo/ff2765e2-dbb5-11e9-b82f-fa163e074e61_660.jpg Шота Горгадзе Фото: instagram.com/gorgadze_shota

Адвокат Шота Горгадзе рассказал про освобождение из-под стражи актёра Павла Устинова. Он назвал это доказательством того, что в России можно добиться справедливости с помощью правовых механизмов.

Это то, о чем изначально говорил журналист Владимир Соловьёв, предлагая усилить защиту и оплатить услуги адвоката. Но «хайперы» не захотели оказывать конкретную помощь, предпочитая громкие открытые письма о творящейся несправедливости, — написал Горгадзе в своём Telegram-канале.

Он также отметил «блестящую работу» юриста Анатолия Кучерены, который взялся за это дело, сообщает « Ридус ».

Тверской суд 16 сентября признал Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и приговорил к трём с половиной годам колонии общего режима.

Вечером того же дня актёр Александр Паль запустил флешмоб в поддержку Павла: его инициативу подхватили десятки актёров, которые записывали видеоролики. 17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить Устинова и других фигурантов «московского дела».

Как ранее писал News.ru, актёр Павел Устинов освобождён из СИЗО по решению Московского городского суда.