Адвокат призвал приравнять коррупцию к госизмене Адвокат Миронов: коррупцию необходимо приравнять в госизмене

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Коррупцию и взяточничество необходимо приравнять к госизмене, заявил адвокат Иван Миронов. В беседе с «Царьградом» эксперт подчеркнул, что важно ужесточить наказание за подобные преступления, так как в большинстве случаев все подобные действия совершаются организованной группой лиц.

Во-первых, надо приравнять коррупцию к госизмене. Во-вторых, нужно тотально наказывать всех причастных, потому что почти все такие преступления — это, по сути, действия организованных преступных сообществ, — пояснил адвокат.

Он также предложил давать за взяточничество и коррупцию минимум по 15–17 лет лишения свободы. По словам адвоката, при подобных мерах «взяточников как-то сразу убудет». Миронов добавил, что у тех, кто замешан в подобных преступлениях, следует конфисковать все имущество. При этом, как уточнил эксперт, конфискация должна коснуться не только самих коррупционеров, но и их членов их семей, и аффилированных с ними лиц.

Ранее стало известно, что директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Росатома Геннадия Сахарова арестовали до 26 мая. Соответствующее решение вынес Басманный районный суд столицы. Топ-менеджера госкорпорации обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.