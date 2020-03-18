https://static.news.ru/photo/22bb1da8-68f8-11ea-ad63-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Баронесса Шеклтон, которая занималась бракоразводными процессами Пола Маккартни и Мадонны, считает, что работы у европейских юристов скоро прибавится, так как многие пары не выдержат двухнедельной совместной изоляции. По её наблюдениям, длительное совместное пребывание супругов приводит к росту числа поданных заявления на расторжение брака.

Пиковое время наступает после длительного семейного отдыха — летних каникул и на Рождество, — цитирует KP.RU звёздного адвоката.

Она предположила, что карантин, который в настоящее время объявили многие европейские страны, приведёт к ещё большим потерям.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix создал расширение, с помощью которого можно дистанционно смотреть и обсуждать фильмы и сериалы в компании друзей. Такая функция поможет людям пережить изоляцию в период пандемии коронавируса. Расширение Netflix Party представляет собой чат, куда можно пригласить других людей с подпиской на платформу.

Международный онлайн-бар в поддержку движения, призывающего людей по всему миру оставаться дома во избежание заражения коронавирусом, создали сотрудники российского брендингового агентства Shishki.collective из Санкт-Петербурга. Заведение представляет собой меню из «комнат» в сервисе Whereby, с помощью которого делаются видеозвонки. Бар создан для тех, кому одиноко сидеть в изоляции во время карантина.