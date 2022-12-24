Адвокат предрек трудности в выплате компенсаций после пожара в Кемерово Адвокат Исаев: у потерпевших по делу о пожаре в приюте в Кемерово возникнут проблемы с получением компенсации

Фото: Данил Айкин/РИА Новости

Компенсационные выплаты из-за пожара в доме престарелых в Кемерово, при котором погибли 22 человека, можно потребовать абсолютно любые, поскольку единых критериев оценки ущерба от потери близкого родственника нет, однако может появиться проблема с реальным их получением, сообщил в разговоре с NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, эти выплаты могут быть мизерными либо их не будет вообще.

Правозащитник пояснил, что если иск о взыскании компенсаций будет предъявлен к подсудимым, то с большой долей вероятности суд удовлетворит их в значительном размере в случае вынесения обвинительного приговора. Проблемой будет лишь фактическое получение денег, поскольку у осужденных вряд ли будет достаточно активов для взыскания полной суммы.

Скорее всего, родственники погибших и пострадавших будут ежемесячно получать присуждённые деньги, вычитаемые из заработка виновных в трагедии, получаемого в местах лишения свободы. То есть мизерные суммы, — пояснил Исаев.

Собеседник добавил, что судебный иск может быть направлен и в отношении государства, в основе которого будет лежать принцип о том, что власти не уследили за противопожарной безопасностью и позволили существовать нелегальному дому престарелых.

С огромной долей вероятности повторится ситуация с Денисом Евсюковым, когда все предъявленные к МВД требования были судом отклонены и обязанность по выплате компенсаций суд наложил исключительно на осужденного, — указал Исаев.

Пожар в доме престарелых произошел в ночь на 24 декабря. Здание приюта обрушилось. Организатором приюта оказался пастор евангельской церкви Андрей С. Следком РФ опубликовал видеокадры с его допросом.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе после ЧП. Он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.

Местные власти назвали причиной ЧП нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. По информации «Известий», в здании был установлен котел отопления малой мощности. 23 декабря было решено подключить еще один, после чего возник пожар.