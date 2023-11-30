Адвокат предположил, что будет с имуществом Блиновской Адвокат Карабанов: часть имущества Блиновской могут выставить на торги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

В случае если блогер Елена Блиновская не сможет погасить свой долг в размере 1,4 млрд рублей перед налоговой, часть ее имущества могут выставить на торги, рассказал адвокат Александр Карабанов. Комментируя ситуацию KP.RU, юрист подчеркнул, что вырученные деньги пойдут в счет погашения неуплаченной суммы налогов.

Какую-то часть ее имущества выставят на торги. Вырученные деньги пойдут в счет погашения суммы неуплаченных налогов. Это достаточно прозрачная процедура. Имущество сначала оценивается, затем передается судебным приставам для реализации через общественные торги, — пояснил эксперт.

Часть имущества также может пойти в счет дополнительных штрафов, если суд выберет соответствующую меру наказания. Карабанов отметил, что доводить дело до реализации имущества на торгах не следует. В таком случае недвижимость и машины продаются гораздо дешевле реальной стоимости, что невыгодно собственнику. По словам адвоката, для погашения долга можно привлечь заемные деньги. Для этого следует взять кредит в банке под залог имущества третьих лиц или одолжить у друзей.

Адвокат Блиновской Наталья Сальникова ранее опровергла информацию о том, что долг ее подзащитной перед ФНС вырос почти до полутора миллиардов рублей. Она пояснила, что сама сумма долга не изменилась, остальные начисления являются штрафами и пени.