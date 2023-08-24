Адвокат предложила создать рейтинг пластических хирургов Адвокат Айвар призвала создать государственный рейтинг пластических хирургов

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В России необходимо создать государственный рейтинг пластических хирургов, заявила в беседе с НСН почетный адвокат РФ, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар. По ее словам, сегодня люди выбирают врача по «ненастоящим» отзывам, что зачастую приводит к плачевным результатам.

Должен быть рейтинг пластических хирургов, врачей, за который должны отвечать государственные органы. То есть провести проверки, выявить негативные случаи, позитивные, качество проводимых операций, отзывы пациентов. <...> Потому что отзывы, которые есть на сайте клиник, очень легко удалить, — отметила юрист.

Айвар предложила наделить полномочиями по составлению такого рейтинга органы Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что популярные российские певицы Слава и Любовь Успенская публично рассказали о неудачных пластических операциях, которые им провел «звездный» хирург Тимур Хайдаров. Впоследствии число пострадавших от деятельности врача выросло до 60 человек, которые объединились в инициативную группу и стали подавать жалобы в различные инстанции. В результате с пострадавшими начали связываться и предлагать компенсации. Так, одной из жертв «силиконового скандала» удалось вернуть более полутора миллионов рублей.