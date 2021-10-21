Адвокат предложил поощрять трезвых водителей

Чтобы уменьшить количество пьяных за рулём, необходимо ужесточить наказание, вплоть до уголовного даже за первое нарушение, так как нетрезвый водитель — источник опасности. Но также стоит поощрять тех, кто не нарушает закон, сообщил «Царьграду» адвокат Сергей Черский.

Помимо этого, полагаю, можно попробовать ввести систему поощрения в виде снижения налогов на имущество, на автомобиль для водителей, которые редко попадают в дорожно-транспортные происшествия, не нарушают правила дорожного движения, в том числе для тех, кто не был замечен, задержан в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, следует сделать систему прогрессивной. То есть с каждым годом, если человек не замечен нетрезвым за рулём, снижается в определённом размере налог на его имущество, в частности на автомобиль, — рассказал Черский.

А вот автоюрист Равиль Ахметжанов считает, что с нарушителями нужно работать серьёзнее: оказывать им медицинскую помощь, для социальной реабилитации. В случае отказа — изолировать их.

Ранее сообщалось, что Минздрав рассмотрит ужесточение наказания для пьяных водителей. Это будет сделано в рамках поручения вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина.