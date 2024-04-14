Адвокат Портнягина высказался об обвинениях против бизнесмена Адвокат Мушаилов: Портнягин признает свою вину

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Дмитрий Портнягин

Бизнесмен Дмитрий Портнягин возместил государству ущерб от неуплаты налогов, соответственно, он осознает, что совершил правонарушение, рассказал NEWS.ru его адвокат Михаил Мушаилов. По его словам, предприниматель признает вину и ожидает решения суда.

Портнягин подозревается в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, приобретённых другими лицами преступным путём. В тонкости его показаний я погружаться не буду. Но если человек возместил ущерб, то глупо считать, что вину он не признает. Дмитрий понимает, что совершил какое-то правонарушение, и ту сумму, которую выставил Следственный комитет, он возместил. Если быть точным, возместил не Дмитрий, а его супруга Екатерина, которая была задержана ранее, — сказал Мушаилов.

Адвокат добавил, что в настоящий момент бизнесмен находится в статусе задержанного. Суд над ним должен состояться 15 апреля.

До этого адвокат Сергей Жорин рассказал, что Портнягину вряд ли удастся избежать ответственности после возбуждения уголовного дела о неуплате налогов. Он считает, что в последние годы Федеральная налоговая служба (ФНС) активно взялась за проверку блогеров-миллионников и бизнес-коучей. По мнению адвоката, это лишь вопрос времени, когда «под прицел» налоговой службы попадет очередной блогер-предприниматель.