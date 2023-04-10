Адвокат попросил не отправлять казанского стрелка Галявиева за решетку Адвокат попросил освободить Галявиева от ответственности и отправить на принудительное лечение

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Обвиняемый Ильназ Галявиев

Адвокат «казанского стрелка» Ильназа Галявиева попросил Верховный суд Татарстана освободить его подзащитного от уголовной ответственности, сообщает РИА Новости. По его мнению, подсудимый должен быть направлен на принудительное лечение.

Адвокат напомнил, что в деле его подзащитного есть два заключения экспертов. Согласно первому, Галявиев страдает психическим заболеванием. Вторая же экспертиза признала казанского стрелка здоровыми. Адвокат полагает, что при вынесении приговора суду следует руководствоваться выводами первой экспертизы.

Полагаю, что Галявиев, страдающий хроническим психическим расстройством — параноидной шизофренией, — подлежит освобождению от уголовной ответственности, — заявил он в ходе прений.

Ранее сообщалось, что обвинение высказалось за пожизненное лишение свободы для Галявиева. По мнению прокурора, первые пять лет срока он должен будет провести в тюрьме, а в дальнейшем — в исправительной колонии особого режима.

Галявиев совершил нападение на гимназию № 175 в Казани утром 11 мая 2021 года. В результате атаки погибли девять человек, в том числе семеро детей, и еще 24 получили ранения. Галявиева признали вменяемым. Сам он раскаялся в содеянном и попросил прощения у родных и близких погибших и пострадавших.