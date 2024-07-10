Адвокат попал к Кара-Мурзе, когда об этом спросили Пескова Адвокат Сергей Сафронов посетил Владимира Кара-Мурзу спустя шесть дней

Фото: АГН «Москва»

Владимир Кара-Мурза

Адвокат Сергей Сафронов смог посетить подзащитного, политика Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в тюремной больнице в Омской области, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) адвокат Владимир Прохоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам юриста, попасть к мужчине не могли шесть дней. Двумя часами ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не следит за этой ситуацией, а работой с заключенными занимается ФСИН.

Состояние здоровья Владимира Кара-Мурзы относительно стабильное, но его тяжелое хроническое заболевание полинейропатией препятствует отбыванию срока в колонии, отмечает Прохоров. По его словам, мужчина помещен в больницу для обследования, а его защитники будут стараться предотвратить повторное нарушение прав.

Владимира Кара-Мурзу в конце июля 2023 года приговорили к 25 годам колонии по обвинению в госизмене, распространении фейков о ВС России и участии в нежелательной организации. Журналист не признал свою вину ни по одному из пунктов. В декабре 2023 года стало известно, что Владимира Кара-Мурзу оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за непредоставления сведений о деятельности иностранного агента.