Адвокат политических активистов Леонид Крикун покинул Россию

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Адвокат Леонид Крикун покинул Россию, об этом он сообщил изданию Sota. Юрист отметил, что на новом месте жительства не имеет каких-либо ресурсов, но выбор для себя сделал. Правозащитник известен по работе с уголовными делами политических активистов.

[Не желаю] проверять силу воли в условиях лишения свободы и содействовать, пусть и пассивно, функционированию режима, — заявил адвокат журналистам.

В течение нескольких лет Крикун выступал защитником Сергея Мохнаткина, отбывавшего наказание после задержания на митинге и скончавшегося в 2020 году от травм, полученных в колонии. В 2022 году был адвокатом иеромонаха Иоанна, обвиняемого в распространении фейков об армии РФ.

В конце ноября Россию покинула фемактивистка Юлия Цветкова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), против которой велось дело о распространении порнографии из-за паблика «Монологи вагины» со схематичными рисунками женского тела. Страну она покинула практически сразу после того, как суд окончательно снял с нее обвинения по инкриминируемой статье. Разбирательство длилось два года.