Адвокат подтвердил, что Сапега попросила Лукашенко помиловать её Адвокат подтвердил, что Сапега попросила Лукашенко помиловать её

Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Софья Сапега

Адвокат осуждённой в Белоруссии россиянки Софии Сапеги — Антон Гашинский — подтвердил NEWS.ru, что его подзащитная обратилась к президенту республики Александру Лукашенко с прошением о помиловании или замене шестилетнего тюремного срока на более мягкое наказание. Юрист подчеркнул, что шансы на положительный исход высокие, а сама процедура займёт до полугода. Таким образом Гашинский прокомментировал соответствующую публикацию BBC.

Подтверждаю. Всё достаточно реально, шансы высоки. Процедура формализованная и может [занять] до полугода. Мы рассчитываем на принятие положительного решения, — добавил Гашинский.

По данным BBC, Сапега напомнила, что признала вину и выполнила условия досудебного соглашения. В частности, она «давала полные, последовательные, правдивые и признательные показания», а также «оказала содействие следствию в раскрытии ряда преступлений, совершенных иными лицами». Кроме того, в августе 2021 года Сапега записала для телеканала «Беларусь 1» видеообращение к белорусам о «недопустимости совершения противоправных действий».

Россиянку задержали 23 мая 2021 года после вынужденной посадки в Минске самолёта, на котором девушка летела из Афин в Вильнюс вместе со своим молодым человеком и экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Сапега во время следствия призналась, что вела площадку, на которой публиковались личные данные белорусских силовиков.

Суд приговорил россиянку к шести годам колонии общего режима за разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов.

В начале июня Лукашенко заявил, что считает возможным передать осужденную в стране Сапегу в Россию. Белорусский лидер сказал, что ему «жалко девчонку», поэтому он хотел бы «решить этот вопрос».