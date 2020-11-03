Адвокат по делу об убийстве из-за спора в чате обратился к диаспоре

https://static.news.ru/photo/9a0b4a9a-1df7-11eb-a37c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защитник потерпевших по делу об убийстве в Волгограде из-за ссоры в родительском чате отца-одиночки Романа Гребенюка Шота Горгадзе потребовал от армянской диаспоры не вмешиваться в расследование.

Даже не пытайтесь вести со мной диалог, чтобы ослабить напор. Ни угрозами, ни другими методами, даже не пробуйте! Лучше подумайте, как обеспечить ребёнка до её восемнадцатилетия так, чтобы смыть пятно позора! — подчеркнул он.

По его словам, подозреваемый Арсен Мелконян не думал о двенадцатилетней девочке, которая осталась сиротой после смерти отца. Такое заявление он сделал в Facebook.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшая супруга Романа Гребенюка раскрыла подробности случившегося. По словам Аллы, она также состояла в этом чате. Она отметила, что до происшествия там случались разногласия, однако серьёзных раздоров не происходило.

Видео драки несколько дней назад появилось в Интернете. На мужчину напал уроженец Армении Арсен Мелконян. Поводом для расправы стал конфликт из-за выбора даты проведения теста для школьников. Одну из участниц чата возмутила фраза Гребенюка в её адрес. Она не придумала ничего лучше, как пожаловаться мужу и брату.

Именно её брат, Арсен Мелконян, столкнувшись с Гребенюком в отделении банка, принялся избивать его. Потерпевший был госпитализирован с тяжёлой черепно-мозговой травмой и скончался спустя неделю, не выходя из комы.

В отношении Арсена Мелконяна возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», материалы переданы для расследования в СУ СК России по Волгоградской области. Мелконяну грозит до 15 лет лишения свободы. Ожидается, что дело будет переквалифицировано по более тяжкой статье — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека».