Адвокат Пашаев опроверг сведения об отказе Ефремова от его услуг

https://static.news.ru/photo/e1db5f8c-e444-11ea-ac9e-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший уже адвокат Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП в Москве, Эльман Пашаев на программе «60 минут» заявил, что актёр не отказывался от его услуг. Юрист продолжит работать с подсудимым, но в качестве консультанта.

Как заметил Пашаев, информация о его увольнении не совсем соответствует реальности. Юрист по-прежнему работает главным консультантом по делу Ефремова.

Он от меня не отказался. Вот видите, опять вводят вас в заблуждение. Я остался его главным консультантом по данному уголовному делу, — сказал Пашаев в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Пресненский суд в Москве отложил заседание по делу актёра Михаила Ефремова из-за того, что подсудимый отказался от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Суд выделил время для того, чтобы артист нашёл новых защитников до 24 августа. Ефремов аргументировал своё решение предвзятым отношением со стороны к своим юристам.

Пашаев, в свою очередь, отметил, что в случае если его клиент не сможет найти замену, он его не бросит.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, Шаргородская подтвердила, что артист отказался от своих юристов, которые защищали его в суде по делу о ДТП.

По её словам, Ефремов называл фамилии Падва и Резник, но не утверждал, что именно они станут его адвокатами.