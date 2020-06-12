Адвокат назвал сумму, которая помогла бы Ефремову «добиться» снисхождения

https://static.news.ru/photo/0877a89c-aca2-11ea-875e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП, обязан материально поддержать близких 57-летнего Сергея Захарова, заявил адвокат Павел Левшун.

По его словам, артист должен выплатить родственникам погибшего порядка 50 миллионов рублей одним траншем. А перед судом перевести им ещё 50 миллионов. В итоге семья Захарова могла бы получить около 100 миллионов рублей. Такая баснословная сумма «задобрила» бы пострадавшую сторону. После чего она бы отказалась от всех претензий и попросила бы не наказывать Ефремова.

Судья обязан учитывать это как серьёзное смягчающее обстоятельство, — отметил юрист.

Сам он считает, что Ефремов обязательно поможет семье Захарова, пишет KP.RU.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Машина, которой управлял актёр, врезалась в фургон. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что Михаил Ефремов не стал извиняться перед семьёй погибшего по его вине в ДТП Сергея Захарова. Журналисты призвали артиста извиниться перед родственниками Сергея Захарова, однако Михаил Ефремов предпочёл промолчать.