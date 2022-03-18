Адвокат Овсянниковой рассказал, давили ли на неё при увольнении с Первого

Редактор Первого канала Марина Овсянникова не подвергалась давлению со стороны организации по поводу увольнения, соответствующее заявление она написала по собственному желанию, заявил NEWS.ru её адвокат Сергей Бадамшин. Юрист подчеркнул, что у него на данный момент «нет сведений о возбуждённых уголовных делах» в отношении Овсянниковой.

[Овсянникова] написала заявление на увольнение, скорее так. Да, по своему желанию, естественно. <...> Нет, никто не давил. <...> Она остаётся в России. По работе, я не знаю, какие предложения есть, либо ищет ли она работу. <...> На данный момент у нас нет сведений о возбуждённых уголовных делах. Она только привлечена к административной ответственности по ч.2 20 КоАП «За незаконную организацию массовых мероприятий», — добавил Бадамшин.

Вечером 14 марта в ходе прямого эфира программы «Время» за спиной у ведущей Екатерины Андреевой появилась девушка с плакатом против событий на Украине. В кадре она находилась в течение нескольких секунд. Позже выяснилось, что девушка по имени Марина Овсянникова работает редактором телеканала.

Впоследствии суд в Москве оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей за призывы к митингам, Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку её действий в телестудии. Комментируя ситуацию, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поступок редактора Первого канала необходимо расследовать по всей строгости в условиях времени, когда проходит специальная военная операция. Сама Овсянникова заявила, что беспокоится за свою безопасность, но не планирует покидать РФ. По её словам, акция в прямом эфире призвана открыть глаза россиянам.