Адвокат ответил на вопрос, признают ли Собчак иноагентом Адвокат Жорин: Собчак могут признать иноагентом из-за «размытых» критериев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущую Ксению Собчак могут признать иностранным агентом, так как критерии этого статуса довольно размыты, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, «при большом желании» занести в соответствующий реестр можно любого человека. Свое мнение адвокат высказал, основываясь на нескольких подобных процессах.

Если ответить на вопрос: могут ли теоретически Ксению Собчак признать иноагентом, то ответ будет тоже теоретическим — могут, поскольку критерии признания иноагентом очень-очень размыты. Так как я участвовал в ряде процессов, где в интересах своих доверителей мы пытались обжаловать включение в этот список, стало понятно, что критерии очень размыты, а в некоторых случаях очень натянуты. Не вдаваясь в подробности: при большом желании можно признать иноагентом любого, прямо или косвенно, — предположил Жорин.

Если же человек не подпадает под критерии, то «нужную комбинацию» можно найти на последующих этапах, считает адвокат. При этом он выразил сомнение, что именно Собчак признают иноагентом. По его словам, у телеведущей родословная, которая имеет вес.

Ранее депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что Собчак давно пора признать иноагентом. По его мнению, лишение Собчак имущества «было бы очень полезным для РФ».