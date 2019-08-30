https://static.news.ru/photo/e11db0e0-cb13-11e9-8300-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: Андрей Иволгин/ТАСС

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский до сих пор находится на украинской территории, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Также он ответил на вопрос, поменял ли Вышинский позицию об отказе принимать участие в обмене удерживаемых лиц с Россией. Правозащитник считает, что она остаётся прежней.

Я не могу что-либо говорить, я могу только предполагать, — подчеркнул Доманский.

По словам адвокат, сейчас на него оказывается серьёзное давление со стороны Генпрокуратуры Украины, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что защита Вышинского ничего не знает о планах обменять его на Олега Сенцова. Тогда Доманский отметил, что его клиент намерен в суде доказывать невиновность.

Под арестом журналист находился больше года. Его задержали в Киеве 15 мая прошлого года. Его подозревают в госизмене, а также в поддержке самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Журналисту может грозить до 15 лет лишения свободы. 17 мая 2018 года Херсонский городской суд арестовал Вышинского.

Сам журналист отвергает все обвинения и заявляет о своей невиновности. Суд не раз продлевал ему меру пресечения, в общей сложности он провёл под арестом 400 дней.