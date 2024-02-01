Адвокат опроверг признание вины инвестором Калви в растрате 2,5 млрд рублей Адвокат Гриднев: Калви никогда не признавал вины в растрате 2,5 млрд рублей

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви никогда не признавал и не признает своей вины в растрате 2,5 млрд рублей, поскольку не совершал преступления, в котором его обвинили, заявил адвокат инвестора Тимофей Гриднев в беседе с NEWS.ru. Он подтвердил, что суд частично согласился с доводами юристов и снизил условный срок Калви.

Майкл Калви никогда не признавал своей вины. И никогда не признает, так как невиновен. Кассационная жалоба не затрагивала сущность приговора, а ставила вопрос о снижении наказания и испытательного срока в связи с личностью Майкла Калви. Суд частично согласился с доводами защиты, — сказал адвокат.

Ранее Второй кассационный суд смягчил на два месяца условный срок инвестору, которого осудили за растрату 2,5 млрд рублей. Вместе с этим в Сети появилась информация о том, что Калви полностью признал вину и раскаялся в содеянном, что и послужило смягчающим обстоятельством.

Мещанский районный суд Москвы в августе 2021 года признал Калви и его бизнес-партнеров виновными в растрате кредитных средств банка «Восточный» на сумму 2,5 млрд рублей. Его партнер Филипп Дельпаль был приговорен к четырем с половиной годам колонии условно. Другие фигуранты дела о растрате денежных средств также получили условные сроки.