Адвокат описал судьбу Хабиба Нурмагомедова после блокировки всех счетов Адвокат Жорин: против Хабиба Нурмагомедова могут возбудить уголовное дело

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

На бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова могут возбудить уголовное дело после блокировки всех счетов, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Эксперт отметил, что такое развитие событий возможно, если Следственный комитет найдет признаки уклонения от уплаты налогов.

Если в действиях будет усмотрен состав преступления, то будет возбуждено уголовное дело, которое будет расследоваться. Это уже неблагоприятный сюжет. Мы видим, что происходит со знаменитостями, которые проходят по делу по налоговым статьям. Избирается мера пресечения, кому-то назначают домашний арест, кого-то берут под стражу, — пояснил Жорин.

Адвокат уточнил, что зачастую добавляется еще одна статья о легализации доходов, полученных преступным путем. Юрист подчеркнул, что также сторона Нурмагомедова может обжаловать блокировку счетов.

Есть определенная процедура, при которой возможно доказать в суде, что те или иные налоговые требования в полном объеме либо частично являются необоснованными и незаконными. Правда, с определенных пор обжаловать такие действия становится все сложнее, — добавил Жорин.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Федеральная налоговая служба арестовала счета Нурмагомедова. По некоторым данным, причиной стал долг спортсмена в размере 297 млн рублей. ФНС также закрыла несколько фирм бойца, одна из которых — ООО «Хикмет тревел» — занималась туризмом.