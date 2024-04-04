Адвокат оценила шансы Мамаева отсудить у экс-жены 10 млн рублей Адвокат Сенина: у футболиста Мамаева есть шанс отсудить у экс-жены 10 млн рублей

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Павел Мамаев

У футболиста Павла Мамаева есть шанс отсудить у бывшей жены 10 млн рублей, если супруги заключали брачный договор, рассказала адвокат Елена Сенина. В разговоре с KP.RU юрист подчеркнула, что бывший муж имеет право взыскать сумму неосновательного обогащения с процентами.

В случае отсутствия брачного договора, где был бы установлен режим раздельной собственности супругов, считается, что все заработки и распоряжение ими являются совместными. А если брачный договор имеется, то бывший супруг имеет право взыскать сумму неосновательного обогащения с процентами, — пояснила адвокат.

По словам Сениной, важно не пропустить срок давности, который составляет три года с момента перевода денежных средств. При отсутствии брачного договора шансы взыскания приближены к нулю. Адвокат при этом отметила, что подобные претензии могут быть «попыткой манипулятивного воздействия».

Бывшая жена Мамаева Алана до этого рассказала в соцсетях, что ей пришла досудебная претензия о взыскании неосновательного обогащения от экс-супруга. Спортсмен хочет вернуть 10 млн 20 тысяч рублей, которые переводил супруге.

Ранее стало известно, что актера Федора Дунаевского выписали из московской квартиры по решению суда. Знаменитость подарил недвижимость своей супруге, но прописался там и сам, а после развода экс-жена захотела стать единоличным владельцем жилья и обратилась в суд.