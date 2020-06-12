Адвокат оценила обращение Ефремова с точки зрения закона

https://static.news.ru/photo/818a9e86-ad08-11ea-9c7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Юрист Сталина Гуревич прояснила, можно ли было находящемуся под домашним арестом после смертельного ДТП актёру Михаилу Ефремову выложить в Интернет видеообращение.

Ефремов, согласно закону, не может пользоваться Интернетом, однако, ему не запрещено общаться со своими родственниками и адвокатами и обмениваться с ними документами или любыми другими данными, объяснила Гуревич. Поэтому появившееся в YouTube вечером 12 июня видео, в котором артист просит прощения у семьи Сергея Захарова и всех зрителей, не должно привести к ужесточению избранной для него меры пресечения, если видео в Интернет загрузил кто-то из них, разъяснила Гуревич.

Адвокат отметила, что мало кто из известных людей, оказавшихся под арестом, связывался с общественностью путём видеосообщений, передаёт РИА Новости.

Но, во-первых, зачастую в их делах нет потерпевших — обычных физических лиц, перед которыми следует извиниться. Во-вторых, мало кто признаёт свою вину, — поделилась юрист.

Как писал NEWS.ru ранее, актёр Михаил Ефремов, который спровоцировал 8 июня смертельное ДТП в центре Москвы, сев за руль пьяным, записал видео с извинениями. Ефремов подчеркнул, что ему известно мнение многих о том, что актёр попробует «отмазаться», но он не собирается этого делать, да и считает это невозможным, так как случившееся видели все, да и он сам, когда «проспался и пришёл в себя от шока».