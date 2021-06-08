Адвокат оценила идею штрафовать владельцев квартир за шум арендаторов

https://static.news.ru/photo/a49fecec-c827-11eb-9665-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Предложение депутатов дополнить Жилищный кодекс статьёй об обязанности собственников квартир отвечать за нарушения их арендаторов не отвечает правовому принципу ответственности. Об этом KP.RU сказала адвокат Светлана Жмурко.

По её мнению, кто нарушил, тот и должен нести наказание.

Не хозяин же шумел, почему он должен платить штраф? Но логика авторов законопроекта понятна. С хозяина технически проще взыскать штраф, — о тметила Жмурко.

Соавтор законопроекта зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что подобная финансовая ответственность будет стимулировать собственников тщательнее выбирать нанимателей. По его словам, в договоре с арендатором необходимо жёстко прописывать, что штрафы, выписанные хозяину из-за нарушений жильцов, сами же жильцы и будут оплачивать.

Соответствующее дополнение в Жилищный кодекс парламентарии планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании во вторник, 8 июня. Согласно документу, собственник должен будет возмещать ущерб, нанесённый нанимателями общественному имуществу или имуществу соседей. Кроме того, владелец квартиры должен следить за тем, чтобы наниматели не шумели и соблюдали требования пожарной и санитарной безопасности.