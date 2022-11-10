Адвокат оценил возможность компенсации за громкий лай соседских собак Адвокат Гончаров: получить компенсацию за громкий лай соседских собак вряд ли получится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суды, как правило, снисходительны к собачникам, на которых жалуются соседи, поэтому получить компенсацию из-за громкого лая их питомцев вряд ли получится, рассказал Lenta.ru адвокат Владимир Гончаров. При этом эксперт отметил, что в отдельных случаях истцам удавалось выигрывать такие дела, однако сумма компенсации не превышала 1000 рублей.

В марте 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе определение апелляционной инстанции Ярославского областного суда, согласно которому в пользу истца была взыскана компенсация за моральный вред в размере одной тысячи рублей и погашение судебных расходов, хотя ранее Кировский районный суд отказал в иске, — рассказал Гончаров.

Адвокат уточнил, что можно добиться большой компенсации, так как ее размер не ограничен. Также эксперт пояснил, что наказание для собачников, питомец которых слишком громко лает, может отличаться в разных регионах.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга ранее приняло в первом чтении законопроект об обращении с домашними животными, который может установить рамочные требования к количеству кошек и собак, разрешенному к содержанию в одной квартире. Как закон предполагается претворять в жизнь, депутаты не уточняют.