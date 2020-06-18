Адвокат оценил вольное поведение Ефремова на домашнем аресте

https://static.news.ru/photo/66f19d5a-b1ad-11ea-99ad-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Михаил Ефремов может схитрить, чтобы пообщаться на домашнем аресте с друзьями, а продолжать пить алкоголь ему никто не запретит. Адвокат Леонид Ольшанский прокомментировал условия, в которых актёр ожидает суда.

Домашний арест регламентируется решением суда и исполнительным производством. Последнее относится к компетенции судебных приставов, которые могут в любое время прийти и проверить, находится ли арестованный дома, сказал адвокат в эфире радио KP.RU.

Ефремову нельзя пользоваться интернетом и телефоном, если только речь не идёт о вызове врача или звонке судебному приставу. Арестант должен носить специальный браслет.

Что касается приёма гостей, то тут всё зависит от мастерства адвоката.

Если ты скажешь, что к тебе просто придут гости языком почесать, номер не пройдет. А если скажешь: «Прошу разрешить моей двоюродной тётке с мужем приносить мне два раза в день еду», — это может пройти, — пояснил Ольшанский.

Звонить можно и с телефона соседа, если он спустит аппарат на верёвочке с балкона. Но стоит раз попасться — и можно угодить из домашних условий в СИЗО.

Насчёт алкоголя никаких запретов нет: Ефремов может спокойно опустошать запасы спиртного дома. Продлевать домашний арест по ходатайству следователя можно много раз. Но в данном случае правоохранители не будут тянуть время из-за слишком резонансного дела.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова разрешила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу денежной компенсации, которую предложил актёр Михаил Ефремов.