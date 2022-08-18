Адвокат оценил условия содержания под стражей журналистки Баязитовой Адвокат Багатурия: в отношении журналистки Баязитовой можно было ограничиться домашним арестом

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Александра Баязитова

Арест журналистки Александры Баязитовой является довольно жестокой мерой, рассказал «Компании» адвокат и бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия. По его мнению, женщину можно было отправить под домашний арест, особенно с учетом ее плохого самочувствия.

Также юрист отметил, что доказать причастность Баязитовой к ведению Telegram-каналов «Адские бабки» и «Финансовый караульный» можно при помощи изъятия у нее техники, с которой эти каналы могут администрироваться.

Многие каналы монетизируются, соответственно, вопрос оплаты — это тоже дорожка, которая ведет к реальному администратору канала, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что журналистке Life Александре Баязитовой грозит до 15 лет колонии по делу о вымогательстве. Обвиняемую арестовали до 7 октября. Следствие считает, что Баязитова требовала деньги у Промсвязьбанка, взамен обещая не публиковать о нем негативную информацию. Сама журналистка утверждает, что «всего лишь писала тексты для разных ресурсов» в качестве фрилансера.

К переводу Баязитовой на домашний арест ранее призывали глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Госдумы Евгений Попов.