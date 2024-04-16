Адвокат оценил шансы Зыгаря попасть за решетку в России Адвокат Краснов: Германия ни за что не выдаст России Михаила Зыгаря

Фото: City News Moskva/Global look Press

Михаил Зыгарь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Журналиста Михаила Зыгаря (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) возможно задержать только в случае, если он сам решит вернуться в Россию или страну, с которой у Москвы есть соглашение об экстрадиции, заявил в разговоре с NEWS.ru заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов. Он пояснил, что Германия не станет выдавать Зыгаря российским властям.

Германия его не выдаст. Они будут аргументировать это тем, что это преследование по политическим мотивам. У нас нет рычагов, чтобы подчинить Германию исполнять решение нашего суда. Михаил Зыгарь может быть задержан только в том случае, если он добровольно вернется в Россию, либо в страну, где у нас действует договор о выдаче преступников, не де-юре, а де-факто, — заявил Краснов.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Зыгаря в связи с обвинением в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Срок его ареста будет исчисляться с момента экстрадиции в Россию либо с момента задержания на территории страны. Вменяемая ему статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В начале апреля Зыгаря объявили в розыск. Согласно данным из базы МВД России, его разыскивают по уголовной статье. На ресурсе ведомства она не уточняется.