Адвокат оценил шансы Михаила Ефремова на УДО Адвокат Ольшанский оценил шансы Михаила Ефремова на УДО в 75%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Михаил Ефремов

Шансы Михаила Ефремова на освобождение после согласования его ходатайства об УДО администрацией колонии высоки и составляют 75%, сказал NEWS.ru адвокат Леонид Ольшанский. Он добавил, что юристы актера действуют грамотно и осторожно, чтобы клиент вышел на свободу с большой долей вероятности и в ближайшее время.

Думаю, что шансы Ефремова после этого 75%. Всю жизнь обязательной ступенькой перед судом по УДО являлась специальная комиссия колонии. Если она представляла человека на УДО, то суд в большинстве случаев ходатайство удовлетворял. Несколько лет назад Конституционный суд сказал, что осужденный может обращаться и напрямую в суд, но значение комиссии осталось, и все адвокаты советуют просить у колонии такое ходатайство, — объяснил Ольшанский.

По словам адвоката, согласование колонией ходатайства об УДО с положительной характеристикой на осужденного — это «важнейший элемент для принятия судом положительного решения». В характеристике прописывается соблюдение осужденным режима содержания исправительного учреждения, честное, добросовестное отношение к труду, а также активное участие в общественной жизни колонии. Кроме того, адвокат отметил, что Ефремов не получал взысканий от руководства ИК-4, работал на швейном производстве и снимал документальные фильмы, которые получали призы, что также должно быть отображено в характеристике для суда.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Ефремову, который отбывает наказание по делу о ДТП со смертельным исходом, согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении. По информации Telegram-канала, заседание в белгородской колонии № 4 проходило накануне, руководство ИК-4 направило документы в Алексеевский суд Белгородской области, где будет принято решение по сроку Ефремова. По данным Mash, дата заседания пока не назначена, но дело должно быть рассмотрено в течение 20 дней.