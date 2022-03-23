Адвокат оценил риски для Невзорова из-за преследования по статье о фейках

По делу о заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в отношении журналиста Александра Невзорова нужна экспертиза, сообщил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Невзорова защищает федеральный закон «О СМИ», который позволяет журналистам цитировать другие источники, отметил специалист. А тот ссылался именно на средства массовой информации Украины.

У нас не определён статус украинских СМИ. Они признаны недобросовестными, запрещены к цитированию — что именно? <...> У нас есть в федеральном законе «О СМИ» статья 57, которая предусматривает освобождение от ответственности журналиста за распространение несоответствующих действительности сведений, если они являются воспроизведением материала или его фрагмента, распространённого другим СМИ, за исключением СМИ-иноагентов, — сказал Трунов.

Он добавил, что Израиль, где сейчас Невзоров, раньше всегда выдавал находящихся в розыске россиян. В случае полностью доказанной вины журналиста он мог бы избежать лишения свободы, как несудимый, но если не пункт «по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти вражды». Так что ему грозит 6-6,5 лет лишения свободы, считает адвокат.

Хотя всё-таки повторюсь, пока у нас есть слабое место в квалификации этой статьи. У защиты Невзорова есть определенная позиция, и она достаточно серьёзная для того, чтобы не наступили те последствия, о которых мы и говорили, — напомнил он.

Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста Александра Невзорова. Его обвиняют в распространении в соцсетях ложной информации о деятельности ВС РФ в ходе спецоперации России на Украине.