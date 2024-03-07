Адвокат оценил риск конфискации замка, если Пугачеву признают иноагентом Адвокат Жорин: все идет к тому, что имущество иноагентов разрешат конфисковывать

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Адвокат Сергей Жорин заявил NEWS.ru, что в России, по всей видимости, все идет к принятию законов, позволяющих конфисковывать имущество иностранных агентов. Таким образом он ответил на вопрос о судьбе замка народной артистки России Аллы Пугачевой в Подмосковье.

Что касается замка [Пугачевой], который всем не дает покоя...пока что эти законы в отношении иноагентов до конца не приняты и не действуют. Но все к этому идет, по всей видимости. Что, собственно говоря, меня, как у юриста, не может не вызывать сожаления, — добавил Жорин.

Шоумен и продюсер Стас Барецкий ранее заявил, что Пугачева попала в какую-то секту. По словам шоумена, иначе объяснить скандальное поведение и оскорбления в адрес Михайлова нельзя. Барецкий отметил, что едва ли ответ Примадонны задел самого Михайлова, который только получил дополнительную медийность.

Барецкий добавил, что поведение Пугачевой напомнило ему актера Алексея Панина, прославившегося провокациями. Барецкий также предположил, что российская публика после последних событий вряд ли сможет простить исполнительницу хита «Миллион алых роз».

Незадолго до этого певец Стас Михайлов жестко высказался в адрес артистов, которые прославились в России, а в сложное время сбежали за границу и облили родную страну грязью. Он выразил мнение, что уехавшие из страны артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». На это Пугачева ответила прямым оскорблением Михайлова.