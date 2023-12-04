Адвокат оценил необходимость изменить требования к здоровью призывников Адвокат Тригнин: требования к состоянию здоровья призывников объективны

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Необходимости изменять требования к состоянию здоровья призывников на данный момент нет, список болезней объективен, заявил представитель военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин. Комментируя ситуацию «360», юрист подчеркнул, что нынешний перечень заболеваний отражает годность к военной службе.

С учетом многолетней практики те заболевания, которые имеют место быть, отражают годность граждан к военной службе и объективно либо позволяют призывать на военную службу, либо позволяют призывать только в период мобилизации в военное время, либо не позволяют призывать вовсе, — пояснил адвокат.

Тригнин предположил, что изменения могут коснуться положений о кожных заболеваниях и плоскостопии. При этом, по словам юриста, в случае с плоскостопием у человека могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем во время прохождения службы в армии. Адвокат отметил, что все заболевания, включенные в перечень, могут повлиять на годность к военной службе. Так, при легкой степени бронхиальной астмы у призывника может случиться приступ. В такой ситуации возникает вопрос, успеют ли оказать помощь человеку в армии, заключил эксперт.

Минобороны России ранее предложило внести коррективы в требования к состоянию здоровья граждан для армейской службы. Изменения предлагается внести в Положение о военно-врачебной экспертизе, по которой определяют категории годности.