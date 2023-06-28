Адвокат оценил идею бесплатной раздачи продуктов с истекающей годностью Адвокат Некрасов: продавцы не должны отвечать за вред от бесплатных продуктов с истекающим сроком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея бесплатной раздачи продуктов с истекающим сроком годности может быть полезна, но в случае вреда здоровью от этой еды магазины и производители не должны нести ответственность, считает адвокат, учредитель общественной организации «Потребитель Прав!» Андрей Некрасов. В беседе с «360» он предложил наглядно уведомлять людей, что они берут на себя ответственность за возможные последствия употребления таких продуктов.

Нужно будет обязательно наглядно уведомлять людей о том, что они эти продукты питания берут и дальше будут употреблять на свой страх и риск. И подчеркивать, что речь идет о продукции, срок годности которой истекает, причем стремительно, возможно, в эти же сутки. Так что я полагаю, что никому претензии эти граждане предъявлять не смогут, — полагает юрист.

Он напомнил, что срок годности всегда указан на упаковке, и ни магазин, ни производитель не понесут ответственность, если потребитель отравится, съев бесплатные продукты, после того как срок истечет.

Ранее депутаты думской фракции ЛДПР выступили с законодательной инициативой разрешить российским магазинам бесплатную раздачу продуктов с истекающим сроком годности. В частности, предлагается отменить НДС на некоторую еду и бутилированную воду, если ретейлеры отдадут их населению.