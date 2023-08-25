Адвокат объяснила, зачем нужно страхование от врачебных ошибок Адвокат Батурина: дела о врачебных ошибках являются наиболее трудными

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К внесению в Госдуму готовится законопроект об обязательном страховании профессиональной ответственности медицинских работников, рассказала в беседе с «360» адвокат Екатерина Батурина. По ее словам, если документ будет «максимально понятным и исполнимым», то сможет в корне улучшить ситуацию, так как дела о врачебных ошибках являются одними из самых сложных при рассмотрении в суде.

Эти дела наиболее трудные в доказывании и имеют свою специфику, — отметила юрист.

Как пояснила адвокат, более десяти лет посвятившая подобным делам, иски о врачебных ошибках могут подавать пациенты и их родственники, и основные сложности возникают в вопросах доказывания, привлечения виновных к ответственности и получения компенсации морального вреда. По ее словам, активное обсуждение темы страхования в медицине уже шло несколько лет назад.

Законопроект по страхованию — идея не новая, обсуждалась она долгое время. Есть вопрос в том, каким будет механизм страхования. <...> Страхование должно способствовать повышению качества медицинской помощи, а не наоборот. Это в интересах и пациентов, и врачей, — подчеркнула юрист.

Она напомнила, что сегодня пострадавшие могут получить компенсацию из бюджета, если лечение проходило в государственной медицинской организации. Нужно проработать вопрос с частными клиниками, которые не должны расценивать страхование как возможность «избежать ответственности за взносы», пояснила Батурина.

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