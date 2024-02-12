Адвокат объяснила, как суды принимают решения о детях при разводе Юрист Аржанникова: при разводе суды редко оставляют отцам детей младше 10 лет

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При бракоразводных процессах суды в большинстве случаев оставляют детей в возрасте до 10 лет с матерями, рассказала в беседе с aif.ru адвокат Анна Аржанникова. По ее словам, при принятии решения суд учитывает множество факторов, в том числе привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка и личные качества родителей.

Очень маловероятно, что ребенка до 10 лет оставят отцу, если мать против этого. После 10 лет шансы матери воспитывать ребенка также выше, чем у отца, но в этом случае уже дело будут смотреть более индивидуально, — рассказала юрист.

Она подчеркнула, что заслушивать мнение ребенка в суде допускается с 10 лет. При этом желание ребенка считается важным, но не определяющим фактором. Зачастую судебное решение основывается на результатах психологической экспертизы. Также обязательно дается оценка способности родителя создать для ребенка необходимые условия. Учитывается род деятельности родителя, его материальное положение, график работы и другие факторы.

Адвокат добавила, что ребенка не отдадут родителю с психическими заболеваниями, злоупотребляющему алкоголем и наркотиками, а также если известны факты совершения им насильственных действий против членов семьи.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова рассказала, что при разводе родители не должны настраивать ребенка друг против друга. В противном случае у ребенка могут возникнуть проблемы с самооценкой.