Адвокат объяснила, что делать жертве мошенников Адвокат Антонова посоветовала жертве мошенников обратиться в полицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если человек узнал, что мошенники по его паспорту оформили кредит, в первую очередь ему следует обратиться в полицию, посоветовала адвокат Екатерина Антонова. В разговоре с «Царьградом» она пояснила, что в заявлении необходимо указать все данные о займе, приложить копии документов, подтверждающих личность, и факт обращения в банк.

Первым делом нужно как можно скорее обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве и потере документов. В заявлении необходимо указать все данные о кредите: сумму, срок, банк, номер договора, — пояснила юрист.

После этого необходимо обратиться в банк, который выдал кредит, с требованием о признании договора недействительным. Туда также потребуется передать копии заявления в полицию и документов, подтверждающих личность. Далее жертве мошенников следует запросить у службы финансового мониторинга данные об операциях, проведенных по паспорту. В бюро кредитных историй можно получить отчет. Адвокат пояснила, что таким образом можно узнать информацию обо всех займах, оформленных на человека.

Если после предыдущих четырех шагов финансовая организация не спишет задолженность и будет не согласна с претензией обманутого владельца паспорта, то остается вариант подачи иска в суд, — уточнила Антонова.

Не следует ожидать, что ситуация разрешится сама по себе, предупредила адвокат. Чем раньше человек начнет предпринимать меры, тем меньше пострадает от действий злоумышленников. Также важно поменять паспорт на новый, чтобы мошенники не смогли взять другие кредиты по старым данным, заключила Антонова.

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