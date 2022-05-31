Адвокат объяснила, что делать выгнанным с ЕГЭ выпускникам Адвокат Леонова рассказала, в каких случаях выпускника могут выгнать с ЕГЭ

Школьники перед началом проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку в пункте проведения экзамена / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участников ЕГЭ могут удалить из аудитории, если они, вопреки запрету, начнут общаться друг с другом, а также пронесут в класс личные вещи, кроме необходимых для испытания согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, заявила адвокат Валерия Леонова. Юрист подчеркнула, что причину данного решения необходимо официально озвучить не только выпускнику, но и сопровождающему преподавателю, а также зафиксировать в документах — «не завершил экзамен по неуважительной причине», если этого не сделано — это нарушение правил проведения и организации ЕГЭ ответственными за организацию, добавила эксперт.

Если учащегося во время проведения ЕГЭ выгнали из аудитории, то такое решение комиссии возможно оспорить. Участник экзамена имеет право подать апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения экзамена или о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. При удовлетворении жалобы результат ЕГЭ аннулируют, и участнику предоставят возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной день, предусмотренный единым расписанием проведения ЕГЭ, — добавила Леонова.

Адвокат отметила, что если участник ЕГЭ не согласен с решением конфликтной комиссии, то он вправе обжаловать данное решение в судебном порядке.

В случае если участник экзамена, не прошёл или получил неудовлетворительные результаты по одному из обязательных учебных предметов — русский язык или математика — его допустят повторно к ЕГЭ по данному учебному предмету в текущем учебном году в резервные сроки, но не более одного раза, — подытожила Леонова.

Ранее психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как школьникам справиться с волнением во время экзамена. По её мнению, в этом случае можно посчитать от одного до десяти и обратно, так как это помогает перестроиться. Как отметила психолог, перед экзаменом важно повысить нейродинамику, чтобы ускорить умственную активность.